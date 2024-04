(Di sabato 13 aprile 2024) La proposta di ripristinare unaiè venuta negli scorso giorni dal Pd, che nel 2013 l'aveva cancellato. Da Lega e FI ci sono aperture, ma in ogni caso non si tornerebbe al vecchio sistema. Il problema, dice chi sostiene l'idea, è che senza fondi pubblici solo chi ha soldi può fare politica, e illlo dei gruppi economici è più forte.

Matteo Salvini si è lamentato per essere stato tenuto all'oscuro e di non essere stato avvisato del treno speciale diretto al Festival di Sanremo , frutto di un accordo tra Rai e Trenitalia: "È ... (fanpage)

Cos’è questa storia del ritorno del finanziamento pubblico ai partiti: chi è a favore e chi contro - La proposta di ripristinare un finanziamento pubblico ai partiti è venuta negli scorso giorni dal Pd, che nel 2013 l'aveva cancellato ...fanpage

Carriera e più soldi, così gli enti pubblici diventano appetibili - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Leucodistrofia Metacromatica: Cos'è E Come Si Cura - Riepilogo Un disturbo neurometabolico ereditario che colpisce il cervello, in particolare la sostanza bianca. Sintomi Disturbed vision, some parts of the body being numb, irritability, diminished musc ...msn