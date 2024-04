Cosa rischia l’uomo che ha investito volontariamente e ucciso la cagnolina Nina ad Alcamo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 13 aprile 2024) Aveva solo 4 anni, laaccudita e assistita da alcuni volontari in un cantiere ad, in provincia di Trapani, investita deliberatamente e uccisa da un'auto. Fanpage.it ha intervistato Michele Pezone, avvocato e responsabile Diritti Animali della LNDC Animal Protection, associazione che ha denunciato il fatto, per parlare delle conseguenze in cui potrebbe incorrere l'autore del gesto.