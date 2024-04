Cosa potrebbe succedere se Iran e Israele arrivassero allo scontro diretto

(Di sabato 13 aprile 2024) L'annuncio di imminenti attacchi di Teheran inha attivato il lavoro delle diplomazie internazionali per scongiurare in Medio Oriente un'estensione senza precedenti del conflitto ed evitare una guerra su larga scala.

Il biografo Osnos in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ritorna sulla posizione degli Stati Uniti sulla guerra in corso ad Israele. Le ultime. La guerra in Israele prosegue senza sosta, ma a ... (notizie)

Per la prima volta nella storia, la Corte dei Diritti dell’uomo ha deciso di condannare uno Stato, per «inazione climatica». Una sentenza storica per gli ecologisti che si sono visti riconoscere i ... (iodonna)

Il conto alla rovescia è partito venerdì. Gli Stati Uniti si aspettano che l’Iran effettuerà «attacchi contro molteplici obiettivi all’interno di Israele » in risposta al raid israeliano sul ... (metropolitanmagazine)

Intervista al pediatra Carlo Bellieni: “I bambini ridono per imitare i genitori e, più grandi, per capire il mondo” - Il professore di Siena ha dedicato il suo ultimo libro alla risata nell’età infantile: “Non è solo espressione di gioia, ma la chiave per crescere” ...repubblica

L'oroscopo dell'amore del 15 aprile e classifica: Gemelli, Cancro e Scorpione in pole - L'oroscopo dell'amore lunedì 15 aprile preannuncia che sarà una giornata romantica per Gemelli, Scorpione e Cancro. Le cose andranno invece meno bene per Ariete e Leone. Di seguito approfondiamo i ...it.blastingnews

Francesca De André a Verissimo parla delle violenze subite dall'ex fidanzato: “Dava fuoco alle cose e me le lanciava addosso” - Francesca De André, ha raccontato le violenze subite dall'ex fidanzato Giorgio Tambellini, condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate.comingsoon