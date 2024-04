Cosa fa l’avvocato specialista in diritto del lavoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 aprile 2024) Da circa un anno è possibile certificare la specializzazione di un avvocato anche nel settore deldele della previdenza sociale. Chi più chi meno, tutti i legali iscritti all’Albo forense hanno maturato un’esperienza specifica in un determinato settore del. Si parte dalla macro distinzione tra avvocato penalista e avvocato civilista fino ad arrivare a differenze di dettaglio come, ad esempio, le competenze possedute da un giurista specializzato insindacale e quelle di un collega che invece si occupa prevalentemente di previdenza sociale. A seguito di un percorso tortuoso iniziato nel 2012, il Consiglio Nazionale Forense oggi ha tutti gli strumenti per conferire il titolo diagli avvocati che hanno i requisiti. Possono presentare la richiesta i professionisti ...