Cosa è successo a Sinner contro Tsitsipas | problema fisico | arriva il fisioterapista

(Di sabato 13 aprile 2024) Più di due ore di partita ieri, più di due ore anche oggi. Due match estenuanti per Janniktra quarti di finale e semifinali nel Masters 1000 di Montecarlo sulla terra rossa. L’azzurro, dopo aver perso il primo set per 6-4, ha rimesso in piedi al meglio la partitail greco Stefanos, conquistando il secondo parziale brillantemente e trovandosi in vantaggio di un break anche nel terzo, lanciato verso la conquista della partita. Proprio in uno dei momenti decisivi, sul 3-2 40-0, uno scambio durissimo ha messo a dura prova ildell’altoatesino che ha patito un leggero dolore alla gamba. A fatica è riuscito a confermare il break sul 40-30 con un dritto semivincente, ma, nel game successivo, ha lasciato andar via il turno di servizio del greco continuando a lamentare dolore e chiedendo ...