Cortina | il rischio di un bosco devastato inutilmente | dopo 2 mesi lavori al rallentatore per la pista da bob Criticità e scadenze per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Sono impressionanti le immagini provenienti dal cantiere per la costruzione della nuovada bob di, l’opera per ledi Milano-2026 il cui costo complessivo (senza Iva) si aggirerà sui 124 milioni di euro.l’abbattimento dei larici secolari, che tra gennaio e febbraio ha fatto inorridire tanti amanti della montagna, adesso siamo agli sbancamenti terra, preparazione per le colate di cemento che trasformeranno completamente ildi Ronco, ai piedi della Tofane. Sono trascorsi dueda quando il 19 febbraio vi fu la consegna dell’area alla Pizzarotti di Parma, unica azienda italiana che ha accettato la sfida quasi impossibile di preparare in 13laal grezzo, così da consentire il ...