Corriere dello Sport – dal sogno Conte a Pioli e Italiano

(Di sabato 13 aprile 2024) 2024-04-13 10:59:00 Il CdS: Aurelio De Laurentiis ha pescato il nome di Manna da un foglietto invisibile nascosto nel taschino interno della sua giacca fantasma: all’improvviso, nel buio, nel silenzio. Ma la questione dell’allenatore incaricato di guidare la rinascita del Napoli, considerando che l’accordo con Calzona scadrà a fine campionato e prima dell’Europeo che disputerà con la Slovacchia, è possibilmente più blindata. Secretata come un X-File dei film. Il primo desiderio è Antonio, da ottobre, dall’alba del fallimentoivo inauguato con Rudi Garcia, il primo di tre allenatori collezionati da giugno a febbraio. E ancora: Stefanoe Vincenzo. Napoli, un tris di nomi per la panchina La questione-è molto semplice: De Laurentiis lo stima da sempre e lui ha voglia di ...

Juve, possibile frattura delle ossa nasali per Szczesny: le sue condizioni - Juventus in apprensione per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, infatti, ha perso molto sangue dal naso dopo un contrasto duro con Adam Masina nel finale del derby contro il Torino. Rimasto in ...corrieredellosport

Il Real Madrid blinda il primato a una settimana dal Clasico - Un gol di Tchouameni permette ai blancos di avere la meglio sul Maiorca e di portare, almeno per qualche ora, a 11 punti il vantaggio sul Barcellona, atteso in serata dalla trasferta di Cadice ...corrieredellosport

Juric, il Torino e il futuro: "Ho capito una cosa negli ultimi tre anni" - Ivan Juric è stato interrogato sul suo futuro al termine di Torino-Juve 0-0. A DAZN ha spiegato: "Il Torino deve giocare per l'Europa, altrimenti non è accettabile. Ho capito questo. Ora ci siamo, ma ...corrieredellosport