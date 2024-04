Coppa del Mondo di Ritmica | le Farfalle piazzano il secondo posto nel concorso generale

(Di sabato 13 aprile 2024) Sofia, 13 aprile 2024 – Leconquistano uno splendidonella tappa dideldi Ginnastica. A Sofia la Nazionale Azzurra ottiene il podio nele migliora la posizione avuto all’esordio in competizione, ad Atene. Il podio è arrivato a seguito dell’esercizio svolto ai cerchi. Per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris è stato un importante obiettivo centrato. E’ stata Israele a trionfare, terze le padrone di casa della Bulgaria. Foto Ferraro – FGI

