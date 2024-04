Coppa del Mondo di Canottaggio | l’Italia conquista l’oro nel singolo Pesi Leggeri Maschile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024) Varese, 13 aprile 2024 –nella prima giornata di finali della tappa didela Varese, riservata alle sole specialità non olimpiche, vince la medaglia d’oro nelgrazie a Patrick Rocek. L’azzurro, fratello di Aisha Rocek in finale domani nell’otto femminile, sale sul gradino più alto del podio precedendo sul traguardo Germania e Repubblica Slovacca, rispettivamente seconda e terza classificata, mentre quarto conclude l’altro azzurro impegnato nella finale delleggero, Matteo Tonelli. Per quanto concerne le altre regate disputate oggi dall’Italremo, dalle semifinali delSeniorva in finale con il secondo posto Davide ...