Controlli Pubblici | Sanzioni Elevate per Circa 5mila Euro

(Di sabato 13 aprile 2024) Chieti - Duranteeffettuati dalla Polizia Amministrativa in due bar situati nel centro cittadino e nella zona dello Scalo, sono state riscontrate diverse irregolarità, concomplessivamente per. Nel corso delle operazioni disposte dal Questore della Provincia di Chieti, sono stati controllati due bar. Nel primo caso, situato nel centro cittadino, sono state riscontrate carenze igieniche e l'accertamento di una cucina abusiva nel retro del locale, senza autorizzazione sanitaria. È stato immediatamente ordinato di interrompere l'attività fino alla regolarizzazione dell'abuso, concomminate per un totale di tremila. Inoltre, sono stati identificati due minorenni tra i clienti, riaffidati ai genitori ...