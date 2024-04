Conti correnti | ecco dove si guadagna di più in banca | 5mila euro ne fruttano 18 a Trento e 6 a Napoli

Firenze, 11 aprile 2024 – Due ragazzi di 23 anni sono stati denunciat i per truffa dalla polizia. I due giovani hanno messo in atto due distinti raggiri online : vittime un uomo e una donna residenti ... (lanazione)

Firenze, 11 aprile 2024 – Due ragazzi di 23 anni sono stati denunciati per truffa dalla polizia. I due giovani hanno messo in atto due distinti raggiri online : vittime un uomo e una donna residenti ... (lanazione)

Conti correnti più poveri di 43 miliardi nel 2023. A Trento 5mila euro fruttano 18,5 euro l’anno, a Napoli 6,5 - Sui Conti correnti degli italiani a fine 2023 erano collocati 1.153 miliardi di euro. In un anno il saldo totale è sceso di 43 miliardi, il 3,6%. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Fabi sui Conti ...blitzquotidiano

Conti correnti bancari, in Italia 43 miliardi di depositi in meno nel 2023. In Sicilia il 5,1%, in Calabria il 2,2% - La Lombardia ha il record di liquidità con 235 miliardi (il 20% del totale), mentre il Sud è penalizzato sia sulla liquidità che sui rendimenti ...gazzettadelsud

Il nuovo Btp Valore. Se il risparmio degli italiani serve allo Stato - Dal 6 al 10 maggio i cittadini potranno tornare a prestare denaro allo Stato e contribuire direttamente ad accompagnare il debito pubblico verso i 3mila miliardi di euro ...avvenire