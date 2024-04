Conte al Napoli | importante aggiornamento | cosa manca per l’accordo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 aprile 2024) La pistanon è mai stata abbandonata: De Laurentiis prova a convincerlo, eccoper. De Laurentiis è disposto a rifondare il tutto e conseguentemente a ricreare un’atmosfera tale da poter tornare competitivo in Italia ed in Europa. Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, è pronto a mettere mano alla squadra per fornire al prossimo mister deluna squadra di livello alto. Un allenatore che De Laurentiis cerca di convincere da ormai diversi mesi è sicuramente Antonio, fermo per scelta da un anno dopo l’esperienza al Tottenham. Contatti avviati già dallo scorso novembre quando sulla panchina degli azzurri veniva esonerato Rudi Garcia. La risposta dell’ex Inter è stata negativa poichè preferiva un progetto vergine e non una squadra in corsa. Il ...