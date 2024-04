(Di sabato 13 aprile 2024) IlVini del Trentino si presenta inal Vinitaly, con uno stand di 1600 metri quadri all’interno del padiglione 3, un’ampia rappresentanza di 42 aziende vitivinicole e il supporto di importanti istituzioni. Vinitaly sarà anche l’occasione per esplorare l’arte della grappa e della mixology. "La nostra presenza a Vinitaly 2024 è espressione del dinamismo e dell’eccellenza dei Vini del Trentino" ha sottolineato il Presidente delAlbino Zenatti, "rappresenta una finestra sul mondo e un ponte che collega la tradizione e l’innovazione dei nostri vini con professionisti e appassionati a livello internazionale. Quest’;anno, con le aziende al nostro fianco, uno spazio espositivo all’avanguardia e uno stimolante calendario di eventi, dimostriamo ancora una volta come l’unità e la collaborazione siano la chiave per ...

Consorzio presente con 42 cantine: "Due punti di forza da promuovere: sostenibilità ed enoturismo" - La vetrina in Fiera a Verona al padiglione 3, su una superficie di 1600 metri quadrati. Il direttore Molon: "La visibilità della nostra regione traina i prodotti di qualità del territorio".quotidiano

Il Gallo Nero in vetrina a Verona. La grande casa in fiera per raccontare un simbolo - Venti appuntamenti e un ricco programma di incontri e seminari nel Padiglione 9. Confermata la crescita in valore della denominazione. Svettano le tipologie Premium. .quotidiano

Consorzio tutela vini: trasferta veronese per il Nebbiolo delle Alpi - L’obiettivo dell’edizione numero cinquatansei della rassegna Vinitaly è quello di coinvolgere 1.200 top-buyer, in crescita del 20% dal 2023 ...ilgiorno