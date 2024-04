Confesercenti a Pisa | proposte concrete per contrastare spaccio e furti nei negozi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) "Nell’incontro in Prefettura c’è stata grande disponibilità verso le nostre richieste. Direi che questa è la strada giusta". Soddisfatto il presidente di, Fabrizio Di Sabatino, della riunione del Comitato per la sicurezza di giovedì scorso alla presenza dei presidenti delle due associazioni di categoria dei commercianti con focus sui temi del contrasto allodi droga e ainei. "Per quanto riguarda loin zona stazione - afferma il presidente di- abbiamo rilanciato l’idea di un nucleo di forze armate che pattugli l’area stazione e le zone a rischio come via Cattaneo. Gli spacciatori sono stanziali e spesso alloggiano a pochi metri da dove compiono le loro attività criminose: servono azioni mirate, e attenzione in questi posti che ...