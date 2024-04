Conegliano-Novara oggi in tv | orario A1 volley femminile | programma gara-3 | canali | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)sabato 13 aprile (ore 20.30) si gioca-3 della semifinale scudetto di. Si decide tutto al PalaVerde di Treviso, dove va in scena la bella di spareggio. Le piemontesi hanno infatti fermato le Campionesse d’Italia dopo 43 vittorie consecutive stagionali, scalfendo la loro imbattibilità e trascinandole allarisolutiva di questa serie. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi cercheranno ora un nuovo colpaccio in trasferta, ma la corazzata veneta partirà ancora una volta con i favori del pronostico. La formazione di coach Daniele Santarelli proverà prontamente a rialzare la testa e a regalarsi l’atto conclusivo per la sesta volta consecutiva, ma le ospiti inseguiranno con convinzione una nuova magia per tornare a battagliare ...