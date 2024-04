Con le nuove regole europee i migranti resteranno più tempo in Italia

Apple Pencil 3: Nuove Funzionalità di Controllo con Squeeze Gesture Sono emerse diverse voci in rete riguardo al presunto Apple Pencil 3 che potrebbe includere una nuova Funzionalità di “ Squeeze ... (windows8.myblog)

La direttiva sulle case green è legge. Il Consiglio della Ue ha infatti approvato la proposta di direttiva per le prestazioni energetica in edilizia (ilgiornale)