Con le crisi nel Mar Rosso e in Medio Oriente il prezzo del petrolio sale ma l’inflazione cala | ecco perché

La crisi dell’ Editoria alle prese con l’insidia dell’IA. Il Parlamento è “sensibile” alle criticità che minaccia no il settore , e presto la Commissione Cultura di Montecitorio chiamerà in audizione ... (secoloditalia)

Il tempo per le trattative sta per finire per i 34 lavoratori a rischio licenziamento della Condevo Spa (azienda produttrice di componentistica per caldaie con 2 stabilimenti a Marudo e uno a ... (ilgiorno)