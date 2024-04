Come le elezioni europee influenzeranno lo scontro tra Meloni e Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. La notizia più importante della settimana politica è stata forse quella meno valorizzata. Mercoledì scorso, a Bruxelles, il Parlamento europeo ha votato per approvare una importante riforma europea (il patto sui migranti) e in quel passaggio qualcosa è andato storto per il governo. Fratelli d'Italia, insieme con Forza Italia, ha detto dì sì. La Lega, con orgoglio, ha detto di no e la riforma ha scelto di non votarla. Nel merito: la destra più estrema accusa l'Europa di voler introdurre sul tema dei migranti delle soluzioni troppo progressiste,considera il pacchetto un cedimento eccessivo al Pse (l'opposto di quello che pensa il Pd, invece, che considerando la riforma troppo di destra ha scelto di votare no: meraviglie ...