Come la piaga del pensiero unico ha distrutto uno dei network più affidabili

(Di sabato 13 aprile 2024) Cari amici, lettori e colleghi della NPR, vi spiegoil nostro amatissimoha perso la sua stella polare e, soprattutto, la fiducia degli americani. Questo è il succo di un lungo articolo che sta spopolando in questi giorni sui social media americani, rimbalzando da una bacheca a un’altra, tutte rigorosamente d’area conservatrice e libertaria,soltanto certi scritti corsari riescono a fare. Non è il primo caso di clamorosa dissociazione pubblica dal mainstream giornalistico d’oltreoceano, né sarà l’ultima, ma di sicuro è un colpo assestato con rara precisione e ferocia intellettuale, tanto più eclatante in quanto proveniente da un liberal con pedigree insospettabile e non dal solito conservatore frustrato. Lui risponde al nome di Uri Berliner, ed è da 25 anni un redattore e reporter presso la NPR (National Public ...

Sicurezza sul lavoro: le norme ci sono, ma non gli uomini per farle rispettare. Mancano 60 ispettori - Infortuni sul lavoro, la piaga si allarga anche in Friuli Venezia Giulia. È il dato più eclatante che emerge sul fronte della lotta contro gli infortuni sul posto di lavoro. Ed ...ilgazzettino

La giustizia fantasma: una piaga ormai gangrenosa - di Riccardo Vizzino*, Emma Vizzino** e J. Spagnuolo Vigorita*** La macchina giurisdizionale del nostro Paese ha, oramai, il motore rotto da parecchi lustri: difatti, oltre ai tempi biblici necessari p ...ildenaro

Emergenza violenza di genere, aumentano ancora i casi: in un anno 200 interventi - La piaga resta la violenza di genere. I numeri non mentono: in un solo anno gli ammonimenti sono aumentati del 64% (da 14 a 23), gli interventi per violenza domestica sono passati da 104 a 199.ilmessaggero