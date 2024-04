Colombo avvisa la sua Pro Patria | L’Alessandria merita rispetto

(Di sabato 13 aprile 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Trasferta oggi al Moccagatta conper la Pro. "Sarà una partita molto difficile, perché sul campo nessuno regala niente: dobbiamo perciò essere concentrati e avere la giusta paura nell’affrontare questa partita, paura nel senso buono che dobbiamo dare il massimo e non pensare di averla già vinta, perché può essere una grossa trappola questa partita" dichiara nella conferenza stampa della vigilia mister Riccardo. "La mentalità -aggiunge- fa la differenza, dipenderà tutto da noi: questa è la cosa fondamentale su cui abbiamo cercato di battere il tasto in settimana. Sappiamo che siamo vicini all’obiettivo e ci manca l’ultimo slancio, quindi dobbiamo dare ancora di più. Veniamo da una partita in cui abbiamo subito tanti gol e pertanto una cosa fondamentale sarà fare benissimo la fase ...

BUSTO ARSIZIO (Varese) Domenica dalla Triestina a Fontanafredda in provincia di Pordenone sarà un grande classico per la Pro Patria. I tigrotti ritrovano gli alabardati per un incontro sempre dal ... (ilgiorno)

In arrivo "due campane" per la raccolta differenziata dei tessili - All’ecocentro di Bareggio saranno posizionati due container per la raccolta differenziata della frazione tessile. Ad annunciare la novità è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati. In a ...primamilanoovest

Draghi in Commissione Ue al posto di Von der Leyen/ Il piano Meloni, l’opzione Metsola: consultazioni al via - Giorgia Meloni su Mario Draghi in Commissione Ue al posto di Von der Leyen: anticipare le mosse di Macron & Co, ecco gli ultimi scenari e retroscena ...ilsussidiario