La crisi climatica rappresenta un serio allarme per la salute umana e per l’intero ecosistema. Secondo The Lancet, autorevole rivista scientifica nel campo medico, il cambiamento climatico ... (quifinanza)

Impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale : una crisi in crescita Si stima che quasi un miliardo di persone in tutto il mondo soffrano di disturbi mentali, con un’incidenza significativa ... (newsnosh)

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Fuga in Scozia, spunta il piano abdicazione - Carlo, fuga d’amore con Camilla in Scozia Anche la abituale vacanza in Scozia che Carlo e Camilla si prendono tutti gli anni ad aprile, in occasione dell’anniversario di matrimonio, suscita ...dilei

Leggera, colorata e anti-allergie: ecco la dieta di primavera - in linea con la stagione che è caratterizzata da un Clima più mite e un'ampia varietà di frutta e verdura disponibili" dice all'Adnkronos salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud ...adnkronos

Clima e salute: task force di scienziati - Una task force multidisciplinare si propone di affrontare i cambiamenti Climatici e le relative implicazioni sulla salute e sull'ambiente ... e prevenire la diffusione di malattie legate al Clima. Una ...ilrestodelcarlino