Claudia Ruggeri è incinta | primo figlio con Marco Bruganelli fratello di Sonia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 aprile 2024)è in dolce attesa del suo. Ad annunciarlo è stata la stessa amatissima Missdi Avanti un Altro, che nel tempo ha saputo conquistare il cuore dei tanti telespettatori del programma di Paolo Bonolis per la sua bellezza ma anche per la sua dolcezza e simpatia. Laè sposata da diversi anni conminore diche ha conosciuto dietro le quinte di Domenica In nel 2004. Missdi Avanti un Altro aspetta il suoha deciso di dare la lieta notizia nel modo più semplice possibile, condividendo sul suo profilo Instagram l’ecografia del bebè, ...