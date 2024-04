Civitavecchia | Rotelli FdI | “Grasso è un nome forte e autorevole per il centrodestra”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – “La candidatura di Massimilianoa sindaco diproposta dal presidente della Federazione della Provincia di Roma, il senatore Marco Silvestroni è la scelta giusta per far sì che ilsi confermi alla guida di una città importante come”. Lo ha dichiarato, in una nota stampa, il deputato del territorio, l’onorevole Mauro. “Fratelli d’Italia ha indicato uned– ha concluso– su cui auspichiamo ci sia la più ampia convergenza possibile da parte degli alleati”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...