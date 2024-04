“Città gemellata con…” | sapete cosa vuol dire? La spiegazione e lo scopo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 aprile 2024) Capita spesso di imbatterci nei cartelli all’ingresso dellein alcune scritte che indicano il gemellaggio con un’altra località, magari anche di un altro Paese. Vi siete mai chiestisignifica nel dettaglio questa espressione? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo. Il Sindaco di Pomezia (Roma) rinnova lo storico gemellaggio con latedesca di Singen – Foto: Comune di Pomezia (ilcorrieredellacitta.com)“Questa”, a chi non è mai successo di leggere questa frase? E’ generalmente affissa nei cartelli all’entrata dei Comuni e genera inevitabilmente curiosità considerando che, il più delle volte, vengono messi in relazione paesi che apparentemente non hanno nulla in comune. Anche perché magari appartenenti a Stati diversi, come Italia e Germania ...