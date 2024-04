Cisterna di Latina Fallimento della Coopservice | arriva la condanna definitiva per Domenico Capitani

Al Latina non basta il rigore di Rozzi: niente play off per i nerazzurri - Il Latina chiude la sua stagione senza l'acuto che tanto sperava, ovvero, qualificarsi ai play off promozione. La formazione di Spiridigliozzi viene battuta dal Potenza, che si è presentato al ...gazzettaregionale

Rimpasto in Giunta: il sindaco Mantini presenta la nuova squadra di governo - Tre conferme e quattro nuovi ingressi per una giunta che resta composta da tre donne e quattro uomini. Il primo cittadino: "L’obiettivo è continuare a portare avanti le linee programmatiche di mandato ...latinatoday

Auto contro Cisterna di combustibili: paura per i due conducenti - I due veicoli si sono scontrati sulla strada statale 148, provocando il ferimento di uno dei due conducenti. Schianto tra due veicoli sulla Strada statale 148, dove poche ore fa è avvenuto un sinistro ...ilcorrieredellacitta