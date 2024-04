Circumvesuviana interrotta tra Striano e Sarno | disagi ma pronti autobus sostitutivi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Per inconvenienti tecnici risultauna tratta della. Inizio di mattinata all’insegna deiper gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav. Stando a ciò che comunica l’Ente Autonomo Volturno, “causa problemi tecnici, la circolazione ferroviaria ètra”. Per questo motivo i treni in partenza da NApoli limitano la corsa aed i treni per Napoli effettueranno partenza da. Sempre Eav fa sapere che verrà istituito un servizio sostitutivo con. L'articolo proviene da Ildenaro.it.