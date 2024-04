Cioffi ripensa all’Inter | «Col 180% avremmo portato risultato a casa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Inter ha battuto l’Udinese in rimonta nella serata di lunedì., in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra i friulani e l’Udinese, è tornato a parlare della sconfitta arrivata per il gol di Frattesi CONSAPEVOLEZZA –così in conferenza stampa parlando della sconfitta con l’Inter arrivata lunedì: «Si riparte con la consapevolezza e non pensando, perché se pensi troppo puoi trovare la scusa per non fare, Abbiamo lavorato a testa bassa consapevoli del buono che abbiamo fatto. Col, neanche col 110%,potuto portare il. Sapevamo che l’Inter sarebbe venuta rispettandoci, la Roma farà lo stesso». Fonte: udinese.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...