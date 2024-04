Cinema | Occhipinti Lucky Red | “Molti politici attaccano in maniera confusa sul tax credit”

Siracusa, 13 apr. (Adnkronos) – “Ci sono stati vari politici che hanno attaccato in maniera confusa in particolare il Cinema, dicendo che il tax credit per il Cinema ammonta a 700 milioni di euro, ... (calcioweb.eu)

Così l'amministratore unico di Lucky Red Andrea Occhipinti a margine degli Stati generali del Cinema in corso a Siracusa "Ci sono stati vari politici che hanno attaccato in maniera confusa in ... (sbircialanotizia)