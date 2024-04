(Di sabato 13 aprile 2024) "C'è uninteressante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che saràper quello che racconta e per chi lo racconta, ma non posso dire altro. Posso dire che è un ritorno". Lo ha annunciato Giampaolo, amministratore delegato diFilm a margine

(Adnkronos) – "C'è un progetto molto interessante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che sarà molto molto siciliano per quello che racconta e per chi lo ... (periodicodaily)

Cinema, Letta (Medusa): "Presto un progetto molto molto siciliano" - (Adnkronos) - "C'è un progetto molto interessante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che sarà molto molto siciliano per quello che racconta e per chi lo racco ...reggiotv

Cinema, nuovo bando per le produzioni ambientate in Liguria - Per attrarre nuove produzioni Cinematografiche nazionali e internazionali la Regione Liguria dal 15 al 24 aprile aprirà un bando da un milione in favore dell'audiovisivo. (ANSA) ...ansa

Giuseppe Abbagnale diventa Maciste al Cinema: «Recitare non è stato difficile ma resto un atleta» - Il campione olimpico presenterà il «doc» che lo vede protagonista nei panni di Bartolomeo Pagano, storico interprete dei film mitologici. La presentazione al Museo del Cinema di Torino domenica 14 apr ...torino.corriere