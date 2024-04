Cina | turismo primaverile a Xi’an 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 apr – (Xinhua) – Una foto scattata da un drone mostra turisti che visitano una mostra di peonie in un parco a, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 7 aprile 2024., una delle antiche capitali nella storia cinese, e’ una popolare destinazione turistica, specialmente in primavera. Appaga i visitatori con la bellezza dei fiori sbocciati e immersive esperienze culturali presso i siti culturali di riferimento come le antiche mura cittadine, la Pagoda della grande oca selvatica, il Tempio Qinglong, il Parco del patrimonio nazionale del Palazzo Daming, e altri. (Xin) Agenzia Xinhua