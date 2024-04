Cina | rinascita di un villaggio tra la spinta alla rivitalizzazione rurale

(Di sabato 13 aprile 2024) Xi’an, 13 apr – (Xinhua) – Huangling, nominato “migliorturistico” per il 2023 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, si e’ trasformato da unpovero in una meta di riferimento per il turismo. Seguite Chen Yushan di Xinhua per una visitaregione panoramica. Agenzia Xinhua

Pechino, 04 feb – (Xinhua) – Come afferma un proverbio cinese, il lavoro di tutto l’anno dipende da un buon inizio in primavera . Uniamoci alla reporter di Xinhua, Liu Jie, per sentire il respiro ... (romadailynews)

Il mondo questa settimana: Tsmc in America, Lavrov in Cina, Congresso Usa, elezioni in Corea del Sud - FIAMME AMERICANE La storica visita del premier nipponico a Washington formalizza il rango di Tokyo come braccio destro dell'America nel contenimento della Cina. L'importanza delle Filippine. Nel ...limesonline

F1: l’anno del dragone - La F1 si appresta a tornare in Cina dopo la pandemia di COVID-19. Il teatro delle operazioni sarà il tracciato ...formulacritica

Aprile 2024, gli appuntamenti di Nuova Libreria rinascita - Brescia. Presentato in Nuova Libreria rinascita, in via della Posta 7 a Brescia, il programma degli eventi per il mese di aprile 2024. Martedì 9 aprile ...quibrescia