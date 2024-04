Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024) Pechino, 13 apr – (Xinhua) – Lae’ rimasta ildinelper il, con una quota nelle esportazioni mondiali pari al 14,2%, quasi uguale al livello del 2022, come riferito dal ministero del Como. Il ministero ha fatto queste osservazioni in risposta all’ultima edizione di “Global Trade Outlook and Statistics” dell’Organizzazione mondiale del como (OMC), che prevede una graduale ripresa del volume del como mondiale dinel 2024 e nel 2025, a seguito di una contrazione nel. Lae’ rimasta il secondo maggiore importatore dinel ...