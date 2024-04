Cina | PMI registrano prestazione migliore nel primo trimestre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024) Pechino, 13 apr – (Xinhua) – Le piccole e medie imprese (PMI) dellahanno registrato unaaziendale piu’ solida nei primi tre mesi di quest’anno, come mostrato da un indice del settore. L’Indice di sviluppo delle piccole e medie imprese, basato su un sondaggio di 3.000 PMI da otto settori principali, si e’ attestato a 89,3 nel, in aumento di 0,2 punti rispetto alprecedente, ha riferito la China Association of Small and Medium Enterprises. Il rimbalzo dell’indice e’ stato il risultato di una produzione accelerata dopo la Festa di primavera, nonche’ di uno slancio economico crescente stimolato da una serie di politiche dopo le “due sessioni”, ha affermato l’associazione in un rapporto. Il sottoindice per la produzione industriale, ...