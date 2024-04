Cimitero Caserta | Santonastaso FdI | Marino & Co coerenti | rispetto né ai vivi né ai morti!

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 aprile 2024). Stamattina mi è giunta l’ennesima segnalazione di un cittadinono esasperato, padre di uno dei tanti angeli saliti al cielo appena nati e sepolti nelcomunale. Lapidi nascoste tra la fitta vegetazione, nomi illeggibili, uno strazio senza fine per i familiari, inevitabile conseguenza di una manutenzione inesistente. Nelle ultime settimane ho portato per l’ennesima volta in Consiglio la questione. È evidente che da parte dell’Amministrazione ci sia la volontà di non fare nulla, di creare le condizioni perfette in attesa dell’ennesimo project financing, in attesa dell’ennesima esternalizzazione del servizio.; Co. in una cosa almeno sono: non portanoné ainé ai ...