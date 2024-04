Ciclista morì dopo incidente di gara Ascoltati in aula nuovi testimoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Tutti i controlli sul percorso dierano stati fatti scrupolosamente nei giorni precedenti, e quella mattina erano presenti tutte le persone incaricate di vigilare sulla sicurezza, dalla polizia stradale alle sei scorte tecniche, così come le tre ambulanze, previste per soccorrere gli atleti in caso di emergenza. E’ questa la ricostruzione resa ieri mattina, nell’del tribunale di San Mercuriale a Pistoia, daidella difesa nel processo sulla morte di Michael Antonelli, il giovane campione di ciclismo che rimase coinvolto in un terribileil 15 agosto 2018, durante la corsa Firenze Viareggio. Imputati per omicidio colposo sono Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore die Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice. ...