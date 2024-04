Ciclismo su pista | Paternoster seconda in Nations Cup | podio per il quartetto femminile

(Di sabato 13 aprile 2024) Si apre con due podi l’ultimo appuntamento diCup per l’Italia. Sulladi Milton in Canada sono arrivati due secondi posti per la squadra azzurra, grazie aldell’inseguimento e a Letizianella gara dell’eliminazione. Nel settore maschile spiccavano le assenze di alcuni big (Ganna e Milan su tutti), con ildell’inseguimento che non è riuscito a raggiungere le finali, obiettivo invece centrato dall’Italia nel Team Sprint maschile con un buonissimo quarto posto. Andiamo con ordine e il primodi giornata è arrivato grazie aldell’inseguimento. Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini si sono arrese solamente nella finale per l’oro ...

nuove biciclette per la Nazionale Italiana di Ciclismo su pista in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Pinarello ha infatti presentato due nuove versioni evolute della Bolide F HR, il modello con ... (oasport)

Si apre con due podi l’ultimo appuntamento di Nations Cup per l’Italia. Sulla pista di Milton in Canada sono arrivati due secondi posti per la squadra azzurra, grazie al quartetto femminile ... (oasport)

Ciclismo su pista: Paternoster e il quartetto femminile seconde nell’ultima tappa di Nations Cup in Canada - Si apre con due podi l'ultimo appuntamento di Nations Cup per l'Italia. Sulla pista di Milton in Canada sono arrivati due secondi posti per la squadra azzurra, grazie al quartetto femminile dell'inseg ...oasport

Belli e l’evoluzione del Ciclismo: “Si va più veloci per le biciclette. Le cadute ci sono sempre state, ma le strade…” - Nel consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di OA Sport con Sport&Go2U, condotto da Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo, è stato ospite Wladimir Belli, commentatore tv per Eurosport, che ...oasport

ECCO COME SARA’ TUTTO IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI ITALIANI 2024 IN TOSCANA - Dopo qualche novità e variazione, siamo in grado di fare il punto sul programma dei vari Campionati Italiani 2024 previsti in Toscana, più che mai capitale del Ciclismo quest’anno se pensiamo anche ...tuttobiciweb