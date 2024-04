Ciclismo Giro D’Italia | Comitato Gran Ciclismo Jesi | “una grande delusione”

(Di sabato 13 aprile 2024) Il non passaggio dela Santa Maria Nuova e Mazzangrugno () causa anche del “poco interesse della politicana”, 13 aprile 2024 – Ha colto di sorpresa la decisione di Rcs, organizzatrice del, che ha mutato percorso annullando di fatto il passaggio dei girini per la tappa del 16 maggio 2024, la Martinsicuro – Fano, a Santa Maria Nuova e Mazzangrugno nel territorio di. (leggi la notizia qui…) Allo stesso tempo ha fatto felici i tifosi e i cittadini della zona di Polverigi e Agugliano che vedranno la carovana transitare nelle strade dei loro Comuni. Anche il, che si era speso con successo negli anni ...

A 10 anni dall’ultima esperienza in cabina di commento, Davide Cassani torna al microfono. L’ex commissario tecnico azzurro di Ciclismo commenterà infatti per la Rai il Giro d’Italia , al fianco di ... (sportface)

Ciclismo – Castiglione, venerdì 26 incontro pubblico con Sonny Colbrelli - Castiglione Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Castiglione e dal comitato locale di tappa per avvicinarsi al 18 ...vocedimantova

Ciclismo, al via domenica 14 aprile il trittico delle Ardenne. Tre classiche nel cuore dell’Europa - Galoppata in una regione collinare coperta di foreste che si estende in tre Stati: Francia, Belgio, Lussemburgo ...blitzquotidiano

Tour of the Alps 2024: esame importante per Antonio Tiberi in vista del Giro d’Italia - Procede a grandi passi la stagione del Ciclismo internazionale verso il Giro d'Italia, il primo Grande Giro della stagione. Una Corsa Rosa che vedrà al via tra gli altri anche Tadej Pogacar che darà u ...oasport