Ciclismo | Alaphilippe | Ho corso le Classiche con il perone fratturato

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – Del corridore che faceva sognare la Francia (e non solo) sia nellesia nella corsa di casa, con tanto di titolo iridato vinto per due anni di fila, oggi è rimasto poco o niente. A stroncare Juliansono stati il rendimento su strada, mai all'altezza del recente passato, e le continue bocciature del proprio direttore sportivo Patrick Lefevere, che nei mesi scorsi ha tirato in ballo anche una presunta condotta di vita non proprio esemplare del transalpino. Invece, a quanto pare, dietro il calo delle prestazioni del corridore della Soudal Quick-Step ci sono stati diversi problemi fisici: compreso unche comunque non l'ha tenuto lontano dalla bici. I dettagli A svelare questo retroscena è statoin persona, intercettato dai ...

