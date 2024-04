Ciao Nunzia | Io | tra i segreti dei maschi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "Ho sempre creduto nelle donne in politica: adesso aspetto la prima presidente della Repubblica. E e nell’attesa mi auguro di vedere un duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein". Parola diDe Girolamo, ex deputata ed ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, ora conduttrice tv pronta a guidare la quarta edizione del suoo, da oggi su Raiuno in terza serata., torna alle origini? "Televisive: sì, con grande entusiasmo e un pizzico di emozione. È un programma che ho fortemente voluto che ho scritto insieme a Annalisa Montaldo sotto la direzione dell’allora direttore di Raiuno. È nato come una sorta del vecchio Harem di Catherine Spaak, ma alle. Ho sempre avuto una certa attitudine nel porre domande agli uomini. E spesso riesco ...