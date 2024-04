Ciak sulle premiazioni con Neri Parenti

(Di sabato 13 aprile 2024) Il re della nuova commedia all’italiana sul palco del Prato Film Festival, per l’ultima serata della dodicesima edizione della manifestazione diretta da Romeo Conte e Jacopo Bucciantini; guest star di stasera è il regista. La serata parte alle 20.30 al Garibaldi/Milleventi; nell’occasione, il regista premierà il vincitore della sezione Commedia del festival, di cui è stato presidente di giuria. L’altra categoria in cui si assegneranno i premi è quella Ambiente: a premiare il vincitore il condirettore del Prato Film Festival Jacopo Bucciantini. "È un vero piacere partecipare al Prato Film Festival e premiare la migliore commedia, un genere che mi sta a cuore" il commento di. "Da presidente di giuria ne ho visionate tante e il livello era ottimo. Negli anni l’Italia è cambiata, e con lei anche il ...

