Ci sto pensando Nel caos di Bari spunta un nuovo nome per la sinistra | ecco chi è

(Di sabato 13 aprile 2024) Su Nicola Colaianni, ex magistrato e parlamentare del centro, si sta lavorando per superare la divisione tra i sostenitori di Michele Laforgia e quelli di Vito Leccese: accetterà l'offerta della candidatura a sindaco?

Francesca De André racconta a Verissimo delle violenze del suo ex: "Mi diceva ti ammazzo!" - Non pensava se io ero morta o meno, lui stava pensando a cosa inventarsi per passare dalla parte della ragione. Non pensate che queste persone cambino, peggiorano e basta. Io poi mi sono ripresa e mi ...libero

Palermo, Mignani vede il bicchiere mezzo pieno: "Ho visto una crescita rispetto alla partita con la Samp" - Le parole dell'allenatore al termine del match contro il Cosenza, finito 1-1: "Mi è piaciuto come i ragazzi hanno mosso la palla, abbiamo creato i presupposti per fare male all'avversario". Henderson: ...palermotoday

Francesca De Andrè a Verissimo racconta le violenze subite dall’ex compagno e rivela: “Dopo la sentenza mi ha inseguita e mi ha detto che…” - Quindi per me già l’ingresso è stata una coltellata perché ero preoccupata però mai avrei pensato che saremmo finiti ad avere problemi di violenza da parte sua nei miei confronti. Io pensavo al suo ...isaechia