Choc a Sondrio | ritrovata una donna morta a letto | di fianco a lei il marito con una gamba in cancrena

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Ieri, venerdì 12 aprile, i carabinieri hanno fatto una scoperta scioccante in un appartamento all’Aprica, un comune in provincia diin Valtellina: unaanziana ormai priva di vita e, dia lei, ilcon unaine in grave stato di denutrizione. Sono state avviate le indagini per fare luce su questa vicenda agghiacciante. Il macabro ritrovamento I vicini di casa da tempo avvertivano una fortissima puzza e, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto per capire cosa stesse succedendo. Dopo aver bussato alla porta si sono sentiti rispondere: “Tutto a posto in casa”. Era proprio il figlio 60enne della coppia che in tutti i modi ha cercato di non aprire ai carabinieri. I militari hanno ...