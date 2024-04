Chi si ricorda le pittrici impressioniste? Eppure ce n' erano eccome | ed erano anche talentuose Riscopriamole a 150 anni dall' inizio del movimento

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 aprile 2024) Per capire bene gli artisti qualche volta è utile cominciarea fine.a tomba, per esempio. E così, a centocinquant’di quella straordinaria avventura d’arte che fu l’Impressionismo, è interrogando le lapidi che si scorgono le prime differenze tra gli artisti, ormai leggendari, e le artiste, componente importante delma solo di recente riscoperte, studiate, raccontate. “Women of Science”: la passione ...