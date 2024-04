Chi erano Lori e George Schappell | i più longevi gemelli siamesi | morti a 62 anni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 aprile 2024) Hanno infranto un record, quello dellatà per duecraniopagi, ovvero uniti per la testa.sonoa Filadelfia il 7 aprile scorso, anche se la notizia del loro decesso è stata comunicata qualche ora fa. Avevano 62, un’età molto alta per due persone nella loro condizione. Nati a Reading, in Pennsylvania, l’8 settembre del 1961, comee Dori, hanno poi modificato il loro genere d’appartenenza. Nel 2007, infatti, Reba scelse di farsi chiamarepoiché si identificava come maschio. I primi vent’della loro vita li hanno trascorsi in un istituto per gravi disabili intellettivi. Nonostante non avessero patologie ...