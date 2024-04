Chi è Nunzia De Girolamo | dal flop di Avanti Popolo al rilancio forse di Ciao Maschio

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 aprile 2024)Depuò essere considerata una trasformista. Almeno dal punto di vista professionale, visto che ha cambiato più di una volta ambito di lavoro. In serie è stata avvocata, politica, giornalista, ballerina e conduttrice. Nata a Benevento il 10 ottobre 1975, dopo essersi diplomata al Liceo Classico, parte per Roma per studiare Giurisprudenza a La Sapienza. Qui consegue la laurea e, allo tesso tempo, inizia la sua carriera forense occupandosi, principalmente, di diritto civile, diritto del lavoro e diritto commerciale. Questo, però, sarà solo il suo primo passo. Ad attrarla ancor più del mondo legale, infatti, è la politica. Nel 2007 diventa coordinatrice cittadina di Forza Italia. Un lancio, questo, verso le politiche dell’anno successivo che la vedono eletta come Deputata alla Camera nella lista de Ildelle Libertà. ...