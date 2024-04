Chi è Daniele Dezi | fidanzato di Gaia Gozzi e papà di una bambina

Daniele Radini Tedeschi è un concorrente de L’ Isola dei Famosi 2024. Il naufrago è stato presentato ufficialmente da Vladimir Luxuria, nel corso della seconda puntata in onda giovedì 11 aprile 2024. ... (latuafonte)

New entry all’Isola dei famosi. Nel corso della seconda puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5, sono sbarcati due nuovi naufraghi in Honduras. Si tratta ... (iodonna)