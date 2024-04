Chelsea-Everton lunedì 15 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 13 aprile 2024) Tra i due pareggi contro le due peggiori, almeno a livello di classifica, e ovviamente parliamo di Burnley e Sheffield United, ilha messo la folle vittoria contro il Manchester United che ricordate tutti e della quale abbiamo scritto varie volte. In ogni caso i Blues sono ancora in lotta per una posizione tra InfoBetting: Scommesse Sportive e