ChatGPT diventerà un servizio pubblico di base | come navigare in rete”

Abbiamo incontrato a Barcellona YJ Kim, Executive Vice President di Samsung a capo del team Language AI. Ne abbiamo approfittato per approfondire un po’ l’intelligenza artificiale di Galaxy S24.... ... (dday)

Bard, l’interfaccia di Google per accedere ai modelli IA, cambia nome e viene ribattezzata Gemini. Sarà disponibile anche in versione Advanced a pagamento, per usare il nuovo modello Ultra 1.0 ... (dday)