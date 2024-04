Centrale elettrica Suviana | la storia dei “subappalti” è una bufala

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) La tragedia dellaidrodi, prima ancora che si chiariscano tutti i particolari dell’incidente, è stata purtroppo un’occasione ghiotta per rispolverare quelle pulsioni anti industriali di un pezzo della società italiana. Si tratta di un vero sciacallaggio. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Dall’eccesso di, agli allarmi inascoltati, alle politiche di privatizzazione, alle logiche del profitto. L’unico modo certo per non avere tragici incidenti sul lavoro, sarebbe quello di non lavorare. Questo non vuol dire che non si debbano fare controlli e mettere in campo misure di prevenzione al passo con i tempi. Ma si dovrebbe avere il coraggio di affermare che ogni lavoro, prendendo una porzione importante del tempo della nostra vita, ci fa correre dei rischi. Ciò non è giusto. È ...