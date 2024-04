Cento droni e missili da crociera su Israele Cos' hanno visto i satelliti in Usa | guerra | questione di ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf)affermato di aver colpito un grande complesso di Hezbollah nell'area di Rihan, nel Libano meridionale. Come spiegato in un tweet dell'Idf, il complesso comprendeva diversi edifici e una postazione militare del gruppo libanese sciita. L'attacco segue la raffica di oltre 40 razzi lanciati ieri sera da Hezbollah contro il nord di. Si tratta dell'ultimo tassello di una situazione che in Medio Oriente pare ormai precipitare nel quasi "inevitabile" attacco dell'Iran a. Secondo la Cnn, che cita fonti dell'intelligence americana, il regime di Teheran starebbe spostando numerose risorse militari all'interno del suo territorio, in vista della offensiva, in ritorsione al raid aereo contro un edificio che ospitava il consolato iraniano a Damasco, in Siria, che ha provocato la morte di ...